BELGOROD: LA RUSSIE ENVAHIE (par des Russes)

VoltAero signe un protocole d'accord avec Sky2Share pour 15 avions

La base de clients de VoltAero pour sa famille d'avions Cassio s'est encore élargie avec une pré-commande de 15 de ses avions électriques-hybrides par Sky2Share, une compagnie d'aviation basée en Suisse qui propose la propriété fractionnée et se concentre sur la réduction radicale de l'empreinte CO2 de ses opérations. Cet engagement commence avec le Cassio 330 à cinq places, tout en offrant à Sky2Share la possibilité d'incorporer les versions Cassio 480 à six places et Cassio 600 à 12 places. Avec ce dernier accord, VoltAero a désormais engrangé un total de 218 commandes et engagements pour sa gamme d'avions Cassio.