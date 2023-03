BAE Systems tire un projectile d'artillerie hypervéloce dépassant la portée de certains missiles

Lors d'un test à White Sands Missile Range, au Nouveau-Mexique, BAE Systems en partenariat avec l'armée américaine a tiré un projectile de sous-calibre équipé d'un sabot conçu par l'armée américaine à partir d'un canon de 155 mm XM907E2 de calibre 58. Est appelé sabot le dispositif utilisé dans les canons pour tirer un projectile sous-calibré ou devant être maintenu dans une position précise. Le canon quant à lui était un obusier de 155 mm Extended Range Cannon Artillery (ERCA) Howitzer Test Bed (HTB) prévu pour faire son entrée en service opérationnel entre 2024 et 2025. Le type de projectile utilisé lors du test est conçu et intégré par BEBE.

Un projectile guidé aux multiples capacités

La munition utilisée lors du test est qualifiée de « projectile d'artillerie sous-calibré à longue portée et à létalité améliorée peut vaincre des cibles à longue portée » par son constructeur. Son développement s’intègre au programme XM1155 Extended Range Artillery Projectile (Projectile d'artillerie à portée étendue). Lors du test, qui s’est déroulé au mois de décembre, le projectile hypervéloce à portée étendue (HVP-ER) utilisé a atteint avec succès une cible située à une distance de plus de 110 kilomètres. La distance impressionne, car c’est le plus long tir réalisé par l’ERCA Howitzer jusqu’à présent.

Une fois la bouche du canon et son sabot quitté, le projectile déploie des ailettes de glissement tirées sur le côté pour se diriger vers sa cible. En comparaison à sa portée, celle des autres obus de 155 mm utilisée par l’armée américain est moindre :

Le M795 : atteint une portée de 28.5 km

Le M982 Excalibur de BAE Systems est lui aussi un obus d'artillerie guidé avec des ailettes à portée étendue et peut parcourir une distance maximale de 70 km dans une configuration d’obus assisté par fusée.

Le projectile utilisé possède des technologies de guidage de précision (PGM) et des contre-mesures électroniques pour repousser les brouillages hostiles et donc opérer de manière efficace en territoire contesté.