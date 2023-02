BAE Systems et Leonardo UK travailleront ensemble pour augmenter les capacités de survie des aéronefs

Deux systèmes de protections des aéronefs déjà opérationnels

Le Common Missile Warning System (CMWS) AN / AAR-57 de BAE Systems détecte les tirs hostiles qu’ils soient des missiles, tirs d'armes légères ou grenades propulsées par fusée. Une fois avoir alerté les équipages, il déclenche automatiquement des contre-mesures visant à protéger l’aéronef. Déployé sur des flottes à voilure tournante et à voilure fixe, il équipe notamment le McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle ainsi que les hélicoptères CH-47 Chinook et AH-64E de Boeing. Il comptabilise aujourd’hui plus de quatre millions d'heures de vol de combat selon son constructeur et enregistre également l’ensemble des données tactiques afin de permettre leur analyse post-mission.

Le système Miysis DIRCM est une protection contre des missiles sol-air tirés depuis l'épaule (MANPADS) à guidage infrarouge qui peuvent être tirés à l’encontre des aéronefs. En réponse, le DIRCM éclaire la tête chercheuse du missile avec un puissant laser, rendant aveugle le directeur du missile. D’un poids total de 38 kg, sa consommation électrique se situe aux alentours de 1350 W pour un système à deux têtes garantissant une protection "sphérique" autour de l’aéronef.