BAE Systems et L3Harris livrent le premier avion EC-37B Compass Call à l'US Air Force

BAE Systems et L3Harris livrent le premier appareil EC-37B à l'US Air Force. BAE Systems et L3Harris Technologies ont livré le premier des 10 appareils EC-37B Compass Call à l'US Air Force pour des tests de développement et opérationnels combinés. Le système de nouvelle génération fait évoluer la mission de 40 ans de l'Air Force déployant les capacités d'attaque électromagnétiques (AE) au soutien des forces aériennes, de surface et des opérations spéciales des États-Unis et de la coalition. La mission principale du système est produite par BAE Systems à son installation de Hudson, New Hampshire. Le système perturbe les communications, radars et systèmes de navigation ennemis et supprime les défenses aériennes ennemies en empêchant la transmission d'informations essentielles entre adversaires, systèmes d'armes et réseaux de commandement et de contrôle.

L'EC-37B offre une portée améliorée pour livrer des effets de l'AE. L3Harris a intégré le système de mission Compass Call dans un jet d'affaires Gulfstream G550 moderne à son centre de mission d'aircraft à Waco, Texas. Le EC-37B offre une vitesse, endurance et opération en haute altitude améliorés pour améliorer la survie et la portée de livraison des effets de l'AE. M. Harrold, vice-président de BAE Systems, a déclaré : « Nous sommes fiers de livrer cette capacité EW cruciale pour maintenir les États-Unis à l'avant-garde de la défense et de la dissuasion».