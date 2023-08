BAE Systems a signé un accord pour acquérir Ball Aerospace

BAE Systems a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour l'acquisition proposée de Ball Aerospace pour environ 5,55 milliards de dollars. L'héritage de Ball Aerospace en matière d'avancées en matière d'architecture spatiale de sécurité nationale, de technologies permettant les missions et de découvertes scientifiques est complémentaire au portefeuille et à la culture de BAE Systems. L'acquisition proposée de Ball Aerospace représente une opportunité exceptionnelle d'acquérir une entreprise de haute qualité basée sur la technologie, dotée de capacités de pointe dans les domaines spatial et de la défense, pour résoudre les plus grands défis de nos clients. Cette acquisition phare permettrait de renforcer la position de notre entreprise sur certains des segments à la croissance la plus rapide du marché de la défense et d'accroître encore notre alignement avec les priorités durables de nos clients, tant dans la Stratégie de défense nationale des États-Unis que dans la Stratégie du renseignement des États-Unis. "Les produits de classe mondiale de Ball Aerospace, ses capacités et ses relations client approfondies viendraient compléter notre portefeuille existant dans des domaines tels que l'espace, les systèmes C4ISR et les missiles", a déclaré Tom Arseneault, président-directeur général de BAE Systems, Inc. "Nous pensons que BAE Systems et Ball Aerospace partagent une culture d'innovation axée sur la mission et l'excellence opérationnelle. Nous nous réjouissons de perpétuer l'héritage historique de Ball Aerospace et d'investir dans son avenir. Les programmes spatiaux de Ball Aerospace représentent environ 70% de ses revenus prévus pour 2023, soit 2,2 milliards de dollars, le solde étant attribuable aux technologies et à la R&D permettant les missions pour le combattant à travers les domaines terrestre, maritime et aérien. L'acquisition de Ball Aerospace fournirait une plate-forme solide pour accélérer notre stratégie spatiale." Ball Aerospace possède un long et illustre historique en tant que partenaire éprouvé et innovateur pionnier, doté dune expertise dans les véhicules spatiaux, les charges utiles de mission, les systèmes optiques, les antennes conformes et les réseaux à commande électronique. Avec des relations client de confiance au sein de la communauté du renseignement, du département américain de la Défense et du marché spatial civil, léquipe de Ball Aerospace soutient la fourniture d'un large éventail de produits et de technologies différenciantes pour répondre à la demande croissante des clients. Nos cultures mutuelles dengagement envers la mission et dinnovation axée sur la technologie créeraient une base solide pour servir lentreprise combinée et nos clients pour longtemps. La transaction envisagée est soumise à la satisfaction des conditions habituelles de clôture, y compris les approbations réglementaires requises.