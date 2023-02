Azur Air : le moteur d'un Boeing 767 explose au décollage

Un Boeing 767 contraint d'interrompre son décollage

Le dimanche 5 février 2023, un Boeing 767-300 d'Azur Air a été contraint d'interrompre son décollage à Phuket en Thaïlande après une panne de moteur. Le moteur a pris feu au moment du décollage mais l'équipage a réagi rapidement et l'avion s'est arrêté et est retourné au terminal en toute sécurité avec ses 309 passagers et 12 membres d'équipage à bord. D'après plusieurs vidéos, l'incident a eu lieu sur le moteur droit du Boeing 767-300ER.

L'un des moteurs GE CF6 a émis un bruit fort avant qu'on puisse observer des flammes à travers les hublots, signe d'une panne grave de la centrale électrique. Le problème de moteur du Boeing 767-300 s'est produit avant la vitesse V1, désignant le point de non-retour, ce qui lui a permis de ralentir l'avion et de quitter la piste en toute sécurité.