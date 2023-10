Avis de concession : Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de l’aérodrome Sisteron-Vaumeilh

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’AERODROME SISTERON-VAUMEILH, 4 Place de la République, 04200 Sisteron, Téléphone : 04.92.61.00.37

Description succincte : La présente procédure de mise en concurrence détermine les conditions de candidature et de présentation des offres à l’attribution du contrat de concession de service public ayant pour objet l’exploitation, l’animation et le développement de l’aérodrome et de l’offre d’hébergement associée sur le site aéroportuaire de Sisteron Vaumeilh.

La délégation de service public, portera sur les prestations suivantes :

Les missions exécutées au titre de l’exploitation de l’aérodrome de Sisteron-Vaumeilh proprement-dit ;

Les missions d’entretien-maintenance bâtimentaire du domaine public de l’aérodrome de Sisteron-Vaumeilh ;

Les missions de développement et d’animation de l’aérodrome de Sisteron-Vaumeilh.

Le Concessionnaire, aura en charge l’exploitation de l’offre d’hébergement associée sur le site aéroportuaire, les missions d’entretien-maintenance bâtimentaire du domaine public de l’aérodrome de Sisteron-Vaumeilh et de l’espace d’hébergement attenant.

De même, le délégataire devra définir et réaliser un programme d’investissement propre à l’aérodrome et à l’hébergement.

Cet avis n’est pas le texte intégral de l’avis de concession publié au BOAMP et disponible en téléchargement gratuitement sur le site du SIAG : https://www.aerodrome-sisteron.com/

Numéro de référence de la consultation : 23-143558

Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2023 à 12h

Les dépôts de plis de candidature et d’offres doivent être impérativement remis par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [email protected].

Les opérateurs sont invités à solliciter les pièces de la consultation et le DCE, puis ultérieurement poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, à l’adresse suivante : [email protected].

Les opérateurs sollicitent les pièces de la consultation et le DCE à leur convenance et sont informées que les dossiers ne seront adressés aux opérateurs qui en auront fait la demande qu’à compter du 23 octobre 2023.

Durée du contrat : La durée du contrat est prédéterminée entre 5 et 8 ans sans pouvoir excéder la durée maximale de 8 ans. Date d’envoi du présent avis à la publication : 15/10/2023