Avion stratégique E-6B Mercury américain sur la Norvège : quel est le message hautement stratégique qui a été transmis ?

🇺🇸E-6B airborne command post landed this morning at Ryyge Air Base in 🇳🇴Norway. The aircraft main mission is relaying ☢️ launch order toward submarines (SSBN) at sea using ~8km long VLF antenna A NOTAM consistent with this type of mission will be active off ... pic.twitter.com/7BRhaUXrPy

Par exemple, l'E-6B a volé dans une zone aux conditions de vol restreintes : un NOTAM a été publié et était actif entre 8h et 12h (heure de Paris). En plus d'être de nature militaire, ce NOTAM précisait la présence d'un danger aérien invisible. Cette information est extrêmement importante car elle confirme que l'E-6B a joué un rôle de relais de communication. Chaque E-6B emporte deux antennes radios VLF souples. Une fois en vol à haute altitude, il va déployer une première antenne VLF souple d'1,6 kilomètres de long, qui sort depuis l'arrière de la base de l'empennage de l'avion. La seconde antenne VLF souple mesure quant à elle 8 kilomètres et est sortie depuis une trappe située à l'arrière du ventre de l'E-6B. Une fois déroulées, l'avion va effectuer des cercles à basse vitesse, tout en avançant. Par effet physique, les deux antennes vont alors s'abaisser le plus perpendiculairement possible par rapport au sol ou à la surface de la mer, créant une "double tornade". Elle permet d'augmenter l'efficacité des deux antennes et donc, d'améliorer la portée des messages émis vers les SNLE.

"Figure 1 is a multiple exposure of a typical orbiting [TACAMO VLF trailing wire antenna] geometry based on computer simulation. High wire verticality (typically over 70 percent) is essential for VLF communications to submerged » 📷📖 https://t.co/7LTJp9mmAe 👁‍🗨 @googlebooks pic.twitter.com/IeNb1Y8kL5

En ce qui concerne le tout premier message, il s'agit d'un Emergency Action Message (EAM, soit message d'action d'urgence). De manière générale, ceux-ci comprennent 30 caractères mais peuvent aussi être plus longs. Concrètement, il s'agit d'un message pré-enregistré, structuré, court, crypté et émis sur les ondes en vue d'envoyer un message type ou des informations aux Forces stratégiques américaines. Il est rare, voir même impossible d'avoir des journées sans aucun EAM émis sur les ondes radios mais, comme rappelé par @Neetintel , il n'a jamais été possible de trouver une corrélation entre un nombre élevé d'EAM émis sur une journée et le déclenchement d'une crise internationale durant cette même journée. Inversement, un EAM peut-être émis plus de 30 fois sur une même journée mais, dans ce cas-là, il s'agissait plus que probablement d'un message d'exercice en vue d'entrainer des personnels.

Pour rappel, plus le niveau DEFCON est bas [de 5 à 1], plus les Forces armées américaines sont mises en alerte afin de répondre à une menace. À noter que cette information est extrêmement rarissime au niveau du grand public ; de manière générale, le niveau DEFCON n'est connu que par les plus hautes autorités civiles et militaires américaines. En revanche, pendant la crise, le grand public ne connait pas le niveau d'alerte DEFCON mais parfois, avec le temps et un peu de chance, des documents déclassifiés permettent de connaitre ce niveau d'alerte hautement stratégique.

Les EAM permettent d'envoyer de nombreuses informations, comme l'ordre de tir stratégique mais pas uniquement. Par exemple, @ReidDA (ci-dessous) avait découvert que durant les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, une conférence téléphonique d'urgence avait été mise en place avec de nombreuses autorités et éléments représentants les différentes structures militaires et agences américaines. À un moment, le directeur adjoint des opérations (DDO, deputy director for operations ) du centre de commandement militaire national (National Military Command Center, NMCC) annonçait qu'à 14h52 Zulu (soit 16h52 heure de Paris), un EAM avait été émis. C'est alors que le représentant de l'Administration Fédérale de l'Aviation (FAA), participant à la conférence mais non au courant des procédures militaires, demandait ce qui était arrivé à 14h52. Le DDO a alors répondu :

Sure: the first version from the DOD had the part about EAMs removed and I found this one on the archives https://t.co/cy4VqhXxJg Starts around page 41 pic.twitter.com/fXU0oihTch

Une mission double

La flotte d'E-6B Mercury est intégrée au sein de l'US Navy (USN) et sert à deux missions. La première, et la plus connue, est la mission TACAMO ou Take Charge and Move Out ; comme expliqué précédemment, l'avion sert de relais de communication entre les centres de commandement stratégiques américains et les SNLE de l'US Navy. Il peut aussi être utilisé comme poste de commandement aéroporté stratégique de l'US Air Force (ABNCP). Une fois l'ordre présidentiel reçu, des personnels présents dans l'avion peuvent déclencher - à distance - la mise à feu des missiles stratégiques intercontinentaux Minuteman III de l'US Air Force. Les Mercury n’étaient pas développés pour ce rôle et avaient été pensés uniquement pour les missions TACAMO. Cependant, avec la mise à la retraite des EC-135 Looking Glass de l'USAF, les E-6B ont dû ajouter cette capacité, après l'ajout des systèmes de communication propres à l'US Air Force.

Les E-6B sont souvent visibles sur les sites de live tracking. Ce n'est pas du tout un hasard : ils représentent, suite à leur double mission, la partie émergée de l'iceberg des Forces stratégiques américaines. D'ailleurs, en plus des avions en vol, un certain nombre d'appareil est aussi mis en alerte constante et prêt à décoller à la moindre alerte stratégique. Enfin, dans le cadre du programme recapitalisation TACAMO, l’US Navy remplacera prochainement ses E-6B Mercury par des C-130J-30 Super Hercules.

Informations techniques

Avion de base : Boeing 707 modifié

Taille : 45,8 mètres de long, 45,2 mètres d’envergure et 12,9 mètres de haut

Propulsion : 4x CFM-56-2A-2

Masse maximale au décollage : 155,129 tonnes

Portée et endurance : secrètes mais l’avion est ravitaillable en vol

Coût : 141,7 millions par avion (soit 132,13 millions d’euros)

Équipage : 22