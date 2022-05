Aviation turque : la guerre en Ukraine sera-t--elle l'occasion d'acquérir les F-16 espérés par Ankara ?

Pourquoi les Etats-Unis se sont opposés à l’acquisition par la Turquie du S-400 ?

Le système anti-aérien russe S-400 est tout simplement incompatible avec la logique d'interopérabilité des armements de l'OTAN et particulièrement avec ce qu’on appelle la « Liaison 16 » et les IFF. Le premier est un standard de liaisons tactiques utilisé par les Etats membres de l’OTAN qui interconnecte les avions, les navires et les troupes, ce qui leur permet de partager leurs informations tactiques en temps quasi-réel. Les aéronefs otaniens utilisent également des IFF, des systèmes d’identification ami ou ennemi dans le ciel. De par son statut de membre à l’OTAN, la Turquie devra donc intégrer à son S-400 ces deux systèmes, afin de lui permettre de voler à portée létale. Seulement, le renseignement collecté par le S-400 donnerait la possibilité aux russes d’espionner les avions de nouvelle génération américains et par conséquence venir compromettre la technologie, dont celle du F-35, lui-même conçut pour échapper aux radars les plus sophistiqués. La Turquie est déjà considérée comme enfant terrible de l’OTAN et sa participation est de plus en plus questionnée. Elle prouve encore une fois par cette acquisition, qu’elle n’est pas un allié sûr pour l’occident.