AUKUS : Premiers essais d'une intelligence artificielle conjointe sur des essaims de drones

AUKUS affiche des progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle

Dans le cadre de l’alliance AUKUS réunissant depuis le 15 septembre 2021 les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, des équipes provenant de ces trois pays ont réalisé des essais de détection, suivi et de désignation de cibles orchestrés par l’intelligence artificielle (IA). Ces tests réunissaient des essaim de véhicules aériens et terrestres australiens, britanniques et américains dotés de l’IA devant opérer en collaboration dans la réalisation de leurs objectifs. Dans le test étaient notamment comprise la mise à jour en direct des algorithmes de ciblage des drones, simultanément à leur fonctionnement en réseau durant leurs vols. Une nouvelle mise en avant de la coopération des trois pays concernant des technologies qui seront de première importance pour les guerres de demain tels que drones, l'autonomie, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle.