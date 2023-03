ATR s’équipe de nouveaux moyens d’intégration avionique

ATR vient de se doter de la toute dernière génération de bancs d’intégration équipés de la solution de simulation ALYSA®. Ces bancs, développés par HENSOLDT NEXEYA FRANCE, permettent de valider les évolutions de la suite avionique d’ATR dans le but d’optimiser les capacités d’approche des appareils, d’améliorer les activités d’exploitation et de rendre les interfaces pilotes plus conviviales.

ATR utilise la simulation ALYSA®

En proposant à ATR une solution d’essais basée sur la solution de simulation ALYSA®, HENSOLDT NEXEYA FRANCE a répondu au mieux dans le cadre d’un appel d’offres aux enjeux de l’avionneur toulousain, tant en termes de sécurité qu’en termes économiques. En effet, sur le volet de la sécurité, la simulation permet de tester tous les cas d’emplois des nouvelles fonctions mises en oeuvre, y compris celles qui ne pourraient être testées en vol telles que les pannes majeures, l’insertion d’erreurs, la surcharge des bus avioniques ou encore des conditions climatiques extrêmes. Ainsi, la simulation contribue aux essais de développement et pourra participer à la certification des aéronefs ATR.

...une solution économique pour ATR

Sur le volet économique, la simulation est une solution avantageuse dans la mesure où il est possible de valider la conception des équipements et du logiciel dans les phases très amont du projet plutôt qu’en fin de cycle où une demande d’évolution peut avoir un coût jusqu’à 10 fois supérieur. Elle permet aussi de réduire la durée des essais en vol qui mobilisent une partie importante du coût global du projet.

Totalement modulaire et évolutif, le banc ALYSA® livré à ATR permettra de faire face sur le long terme à toutes les futures évolutions sur les équipements, sur les systèmes mais aussi sur les « systèmes de systèmes » qui pourraient se présenter.

ALYSA, la solution pour les technologies « Fly-by-wire »

La solution ALYSA déployée par HENSOLDT NEXEYA FRANCE chez ATR hérite d’une expérience solide acquise pour valider le déploiement des technologies « Fly-by-wire » (commandes de vol électriques) au service de multiples avionneurs. Également implémentée dans d’autres secteurs industriels tel que le transport ferroviaire automatique, cette solution est totalement ouverte et permet d’intégrer des outils complémentaires comme par exemple un moteur 3D permettant aux pilotes d’essais de s’installer aux commandes d’un avion équipé de nouvelles fonctionnalités alors que le développement est encore en cour