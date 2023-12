ATR rebat les cartes de l'aviation d'affaires

ATR a présenté au Dubaï Airshow, une nouvelle collection de cabines haut de gamme, répondant au marché de l’aviation d’affaires qui cherche à se décarboner. Les avions ATR consomment deux fois moins qu’un jet de même taille et peuvent accueillir des intérieurs modernes et confortables. Mieux, on parle de configurations VIP et d'ADAC (avions à atterrissages et décollages courts). Une réponse évidente aux problématiques environnementales de l'aviation d'affaires.

Avancées significatives en matière de motorisation

ATR a lancé une nouvelle version du moteur Pratt&Whitney, le 127XT, qui offre des avantages significatifs en termes de réduction des coûts de maintenance (20%) et de consommation de carburant. Cela a permis à ATR de proposer des une solution réduisant de 40% la consommation de carburant par rapport à un jet de même taille. L'empreinte carbone est tout autant réduite et positionne donc l'ATR version VIP comme une alternative extrêmement intéressante.

Une présence croissante au Moyen-Orient

ATR a une présence significative au Moyen-Orient, avec plusieurs opérateurs dans la région. La décarbonation et la réduction des coûts sont des besoins de plus en plus pressants dans la région, et la partie VIP d’ATR répond bien à ce marché.

La gamme VIP d’ATR s’applique à toute la flotte ATR, y compris la version ADAC/STOL qui sortira en 2025 et pourra atterrir sur des pistes de 800 mètres. Ces configurations avec des cabines VIP peuvent répondre aux besoins gouvernementaux et privés, tout en conservant un aspect éco-responsable.