ATR partagera sa vision d’un avenir solide pour l’aviation régionale au Salon aéronautique de Zhuhai 2022

Le constructeur présentera sa gamme de produits et services dédiés aux liaisons aériennes essentielles d’aujourd’hui et de demain, et notamment son ATR 42-600 : moderne, confortable, économe en carburant et polyvalent, dans sa configuration 30 passagers, idéale pour répondre aux besoins du marché chinois. ATR soulignera également son engagement continu en faveur d’une industrie du transport aérien plus responsable, avec ses turbopropulseurs qui consomment jusqu’à 45 % de carburant de moins et émettent jusqu’à 45 % de CO2 de moins que les jets régionaux de même capacité, et qui seront bientôt capables de voler avec 100 % de carburant d’aviation durable.

Cet événement offrira à l’entreprise l’opportunité de souligner les bienfaits concrets d’un fort réseau de lignes aériennes rentables et durables, à la fois pour les communautés locales, les entreprises et les touristes, qui appellent à un accès rapide et responsable à des produits frais, à la santé, à l’éducation, à la culture, et à l’économie mondiale.