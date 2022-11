AT&T se connecte avec Panasonic Avionics pour l'utilisation du mobile en vol

AT&T a ajouté l'accès au service de téléphonie cellulaire en vol de Panasonic Avionics à son principal produit de voyage-AT&T International Day Pass™. Grâce à cet accord, AT&T et Panasonic Avionics, par le biais de sa filiale à part entière Aeromobile Communications Ltd. (Aeromobile), fourniront une connectivité de bout en bout aux passagers des compagnies aériennes, apportant ainsi une dimension supplémentaire à l'expérience de connectivité en vol.

Maintenant, les passagers qui ont ajouté l'AT&T International Day Pass ("IDP") à leur(s) itinéraire(s) peuvent utiliser leurs appareils mobiles dans les avions équipés de solutions mobiles Panasonic Avionics pour seulement le même tarif journalier qu'ils seraient facturés à toute autre destination IDP. Grâce à l'IDP, les passagers peuvent se connecter à Aeromobile et profiter de données1, d'appels2 et de textes à haut débit comme ils le font avec leur forfait domestique pour 10 $ par jour. Les lignes supplémentaires utilisées le même jour ne paient que 5 $ par jour.



Cela fait suite à une augmentation de la consommation de données à travers le réseau mobile en vol de Panasonic Avionics en 2022, par rapport aux niveaux pré-pandémie. Alors que les voyages en avion continuent de se redresser, les opérateurs de réseaux mobiles du monde entier, tels qu'AT&T, créent des propositions de détail convaincantes, favorisant l'utilisation et l'adoption de l'itinérance en vol.

Par le biais de sa filiale Aeromobile, Panasonic Avionics s'associe aux opérateurs mobiles du monde entier pour inclure l'itinérance en vol dans des propositions de détail convaincantes telles que leurs plans consommateurs afin d'améliorer l'expérience de voyage de leurs abonnés.



John Wade, vice-président de la connectivité en vol chez Panasonic Avionics, a déclaré : " Nous sommes ravis de nous associer à AT&T et d'offrir une nouvelle dimension pour rester connecté avec leurs clients. Nous avons vu des opérateurs de réseaux mobiles dans le monde entier - en particulier au Moyen-Orient, en Europe et en Asie - lancer des offres de détail convaincantes en vol, et nous sommes ravis que les opérateurs aux États-Unis adoptent maintenant le marché de la connectivité en vol à l'étranger."

Le service mobile en vol de Panasonic Avionics fonctionne en conjonction avec son service Wi-Fi en vol dans le monde entier pour fournir aux passagers une gamme d'options de paiement et de connectivité sur de multiples marchés.