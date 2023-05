[ARMÉE BELGE] Hélicoptères lourds, programme SCORPION, drones & coopération franco-belge 🇫🇷/🇧🇪

Le Chef d'Etat Major de la Composante terre belge et le responsable des équipements détaillent l'avenir des Forces armées belges: blindés Jaguar et Griffon, obusiers CAESAr, coopération avec l’Armée de terre française, acquisition d’avions spécialisés pour les forces spéciales et d'un futur hélicoptère de transport lourds...