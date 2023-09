Arianespace : prochain lancement Vega VV23 le 4 octobre

Arianespace a confirmé la prochaine mission de son lanceur Vega, prévue pour le 4 octobre depuis le site de lancement de Kourou. Ce vol, nommé VV23, emportera deux satellites : THEOS-2 et FORMOSAT-7R/TRITON, ainsi que dix charges utiles auxiliaires. Le THEOS-2, fabriqué par Airbus Defence and Space, est un instrument à haute résolution contribuant au système de géo-information de la Thaïlande.

