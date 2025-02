Apparition surprise de la Force aérienne israélienne durant les funérailles d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah

Le 27 septembre 2024, la Force aérienne israélienne larguait des bombes de précision sur la banlieue sud de Beyrouth, au Liban. Une cible était particulièrement visée : un bunker souterrain, utilisé comme poste de commandement par le Hezbollah. La destruction du bunker entraina la mort d'Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, un mouvement anti-israélien, anti-américain et soutenu par l'Iran. Ce 23 février, des funérailles étaient alors organisées à Beyrouth en l'honneur de l'ancien chef du mouvement. Mais lorsque sa dépouille se trouvait dans le stade Cité sportive Camille Chamoun (CSCC), quatre "invités" firent une apparition surprise.

En effet, deux avions de combat F-35I Lightning II et deux F-15 Eagle survolèrent à faible vitesse et en basse altitude le stade en question mais aussi une partie du Liban. Ce passage des appareils israéliens faisait office de démonstration de force : les appareils israéliens peuvent, sans aucune restriction et n'importe quand, à nouveau frapper des cibles du Hezbollah au Liban. Le seul décès de l'ex-chef du Hezbollah rappelle même que les Forces armées israéliennes peuvent atteindre directement les dirigeants du Hezbollah alors même qu'ils se trouvent dans un bunker enterré. À noter que la Force aérienne israélienne a profité de cette journée symbolique pour publier les images de l'opération "Nouvel Ordre", ayant permis de neutraliser Nassan Nasrallah et d'autres commandants du Hezbollah dans leur bunker.