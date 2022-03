Analyse de l'état de l'Antonov An-225 Mriya après son incendie dans son hangar en Ukraine

Une réparation possible ?

Pour l'instant, il est encore possible d'envisager une réparation de Mriya. Cette dernière ne consisterait pas à lancer une coûteuse construction d'un nouvel avion mais à greffer des parties manquantes sur la structure non terminée du second An-225 (photo ci-dessous). Au vu des photos satellites et des photos de la compagnie, la structure se trouve probablement dans le hangar technique. Celui-ci ne semble pas endommagé à l'intérieur, les traces d'incendies se trouvant seulement sur les parties extérieures du bâtiment.