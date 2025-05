Améliorer la qualité dans l’aéronautique grâce à l’automatisation raisonnée. Par Aziz Tahiri, Vice-Président Global Industries de la division Manufacturing Intelligence d‘Hexagon.

L'automatisation n'est pas réservée aux grands équipementiers. Les solutions d’Hexagon sont conçues dans un souci de modularité, d'ouverture et d'adaptabilité. Lesystème PRESTO, par exemple, est une cellule d'inspection clé en main qui ne nécessite aucune programmation robotique. Il peut être intégré directement dans les écosystèmes existants, ce qui permet de gagner immédiatement en répétabilité et de réduire les temps de cycle. Ses composants modulaires garantissent l'évolutivité et la facilité de mise à l'échelle, de sorte que les fabricants puissent développer leurs capacités de production, sans avoir à réviser le système.

La conception générative - logiciel d'ingénierie CAO dans lequel un concepteur collabore avec des algorithmes d'intelligence artificielle - soutient cette évolution en explorant des milliers de configurations validées en même temps, optimisées en matière de résistance, de poids et de fabricabilité. Ces conceptions alimentent directement les jumeaux numériques et les environnements de simulation, rationalisant ainsi la validation et réduisant le besoin de prototypes physiques.

Les problèmes de qualité peuvent également être liés à des problèmes de conception. Un état d'esprit « shift left », qui consiste à intégrer la qualité dès les phases de conception et d'ingénierie, est désormais un facteur de différenciation stratégique. Grâce à des outils comme les jumeaux numériques, les fabricants peuvent simuler les performances et la fabricabilité des pièces avant la première découpe physique.

Ainsi, les cellules d'inspection automatisées comme les systèmes PRESTO permettent aux utilisateurs d'automatiser le contrôle qualité de composants de grande taille sans expertise préalable en robotique. Les solutions de mesure sur machines-outils (MTM) - des systèmes de palpage très précis, de haute qualité et fiables - permettant une validation in situ et un contrôle des processus. Les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT), qu’elles soient fixes ou portables, garantissent quant à elles la flexibilité nécessaire pour mesurer les caractéristiques critiques sur le lieu de production, réduisant ainsi les temps de transport et les obstacles à la prise de mesure.

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée, pression sur les coûts, contraintes de capacité et demande en pièces plus légères et plus complexes, sont autant d'éléments qui rendent une inspection rigoureuse et modulable absolument nécessaire. Les solutions d'automatisation d'Hexagon répondent directement à ces défis.

De nouvelles solutions incluent la qualité dès le début du cycle de production. Cette évolution permet une validation plus rapide des composants, une action corrective en temps réel et une réduction de la dépendance à l'égard des inspections à répétition. Il ne s'agit pas d'ajouter des étapes, mais de ne plus laisser place à l’incertitude.

Malgré ces avancées, l'idée reçue selon laquelle l'inspection ralentit la production persiste. Pourtant, c'est précisément le contraire. Les méthodes d'inspection manuelle prennent souvent beaucoup de temps, nécessitent une main-d'œuvre importante et sont sujettes à des variations. En revanche, l'automatisation garantit une qualité constante à chaque étape et favorise fluidité et efficacité tout au long du cycle de production de l'industrie aéronautique.

Aujourd'hui, les systèmes aéronautiques sont définis par des tolérances extrêmes, des interdépendances et une surveillance réglementaire. Le fait de repousser l'inspection à la fin du processus de production augmente le risque de retouches tardives, de rebuts de composants et de non-respect des délais. Alors que l'industrie s'oriente vers des modèles de production numérisés et évolutifs, intégrer la qualité à toutes les étapes - en particulier par le biais de l'inspection en ligne devient fondamentale.

Les solutions de mesure sur machines-outils permettent une vérification en temps réel directement sur la machine-outil elle-même. Cela permet non seulement de garantir la précision des dimensions, mais aussi d'avoir à déplacer le minimum de pièces possible pour les inspecter, réduisant ainsi les temps d’arrêt, tout en accélérant les actions correctives.

Les solutions de métrologie offrent la flexibilité nécessaire pour inspecter les pièces à l'endroit le plus approprié, que ce soit dans une salle d'inspection dédiée ou directement dans l'atelier. Cette polyvalence est particulièrement précieuse dans les environnements à forte mixité et à faible volume, courants dans l'aéronautique.

Une intégration totale au sein des systèmes existants.

Parmi les préoccupations majeures en matière d'automatisation, on retrouve la compatibilité avec les systèmes existants. L'architecture ouverte d'Hexagon apporte ici un avantage crucial.

Les solutions étant indépendantes des logiciels, on peut les intégrer aux plateformes existantes de PLM, de MES, de QMS et d'ERP. Plutôt que d'adopter une stratégie de remplacement, les fabricants introduisent ainsi l'automatisation de manière stratégique, en s'appuyant sur les actifs existants. Cette flexibilité réduit les risques, raccourcit les délais de mise en œuvre et aide les équipes à maintenir une certaine continuité tout au long de la transformation. Associée à des flux de travail intuitifs et à des interfaces accessibles, cette approche assure que l'automatisation est un facilitateur et non un perturbateur.

Se développer intelligemment, à son rythme.

Une automatisation réussie ne commence pas nécessairement par un changement en profondeur. En effet, les déploiements les plus efficaces sont souvent ceux qui commencent par s’attaquer aux obstacles connus ou aux opérations à haut risque.

Chez Hexagon, nous recommandons de constituer une équipe inter fonctionnelle qui évaluera l'état de préparation, établira les priorités et définira des indicateurs clés de performance (KPI) clairs - temps de cycle, débit, taux de reprise, etc. À partir de là, les fabricants auront les cartes en main pour déployer l'automatisation de manière itérative, en tirant les enseignements sur chaque phase et en optimisant les déploiements futurs.

Cette approche progressive minimise les perturbations, renforce progressivement l'expertise interne et favorise le changement culturel en faisant de la qualité une responsabilité partagée à tous les niveaux de l’entreprise.

Bâtir une culture de la qualité de bout en bout.

La véritable transformation numérique n'est pas seulement une question d'outils. C'est aussi une question d'état d'esprit. Et pour cause, une culture centrée sur la qualité est essentielle - de l'ingénierie et la production à l'approvisionnement et à la chaîne logistique. Les systèmes Hexagon soutiennent cette démarche en établissant une chaîne numérique au service de la qualité : un flux de données continu qui relie les fonctions de conception, de fabrication, d'inspection et de gestion dans un environnement unifié.

Lorsqu'ils sont associés à des plateformes - comme la plateforme de réalité numérique Nexus d’Hexagon -, les fabricants bénéficient d'une visibilité unique sur l'ensemble de leurs opérations. Ils peuvent ainsi accélérer leur prise de décision, soutenir la traçabilité et boucler la boucle entre la performance du processus et l'intention de conception.

Aujourd’hui, les fabricants de l'aéronautique recherchent des modèles de production plus agiles, plus évolutifs et plus résistants. Dans ce contexte, l'inspection en ligne n'est plus facultative, elle devient essentielle. L'automatisation est la clé pour augmenter la productivité de l’ensemble de l’entreprise, réduire les erreurs et respecter les normes de qualité les plus strictes.

Découvrez comment établir un nouveau standard de qualité à chaque étape du cycle de vie de vos produits, rendez-vous ici !

https://we.tl/t-s0qitmqBBa