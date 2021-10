Air&Cosmos vous ouvre les portes du Dubaï AirShow

Le Dubai Airshow 2021 ouvre ses portes du 14 au 18 novembre.

L'industrie aérospatiale et de la défense se réunit à nouveau pour ce qui promet d'être le véritable salon de la reprise.

Seul salon aérien mondial à avoir lieu depuis 2019, le Dubai Airshow 2021 accueillera leaders du marché et start-ups avec des opportunités de networking accrues et une exposition d'avions de pointe, ainsi que des annonces majeures de notre industrie et une multitude de conférences gratuites autour de 250 experts du secteur sur des thèmes comme le fret, la durabilité, la technologie et l'espace.

A l'occasion du Dubai AirShow 2021 (Salon Aéronautique de Dubaï), Air&Cosmos met en place un dispositif exceptionnel au travers de sa plateforme Air&Cosmos Connect.