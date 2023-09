Airbus signe un protocole d'accord avec Gati Shakti Vishwavidyalaya pour développer le capital humain aérospatial en Inde

Airbus et Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV) signent un protocole d'accord pour le développement de plusieurs domaines académiques et industriels en Inde. New Delhi, 7 septembre 2023 : Airbus, un pionnier de l'industrie aérospatiale mondiale, et Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV), basé à Vadodara, ont signé un protocole d'entente (MoU) pour un partenariat global qui comprend le développement de programmes académiques, de la faculté, de l'expérience industrielle, de la formation et des bourses, et de collaborer avec des instituts internationaux. Pour Airbus, l'Inde n'est pas seulement un marché, mais un hub stratégique de ressources où l'entreprise développe son empreinte industrielle, y compris l'assemblage d'avions, la fabrication et la conception, en plus de développer la formation et la collaboration académique pour maturer tous les blocs nécessaires pour un écosystème aérospatial intégré dans le pays.

Le protocole d'accord vise à renforcer les collaborations en recherche, enseignement et formations pour le secteur aérospatial. Le MoU a été signé en présence de Shri Ashwini Vaishnaw, ministre des chemins de fer, des communications et de l'électronique & technologies de l'information, gouvernement indien. Selon le MoU, Airbus et la GSV, une université centrale sous le contrôle administratif du ministère des chemins de fer, gouvernement indien, collaboreront dans les domaines de la recherche, de l'enseignement et de la formation des étudiants pour approfondir leur compréhension des sujets scientifiques, technologiques et de gestion liés au secteur aérospatial. Les deux entités collaboreront pour soutenir le développement du programme académique et des programmes de direction pertinents pour le secteur.