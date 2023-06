Airbus présente sa vision des cabines d'avion futures

Airbus dévoile sa vision révolutionnaire des cabines d'avion pour 2035

Le 6 juin 2023 marquera l'ouverture du salon AIX (Aircraft Interiors Expo) à Hambourg, où Airbus a dévoilé le le 30 mai 2023 un aperçu de sa vision des cabines d'avion d'ici 2035. Ingo Wuggetzer, responsable du marketing des cabines, a souligné trois éléments clés qui auront un impact majeur sur l'esthétique et le fonctionnement des cabines futures. L’Airspace Cabin Vision 2035+ d’Airbus rassemble des pistes sur comment ses avions pourraient accueillir les passagers durant la prochaine décennie, la réflexion étant centrée sur trois piliers : le cycle de vie, la décarbonation et la « circularité ».

Nous voulons vraiment faire un changement de paradigme dans la façon dont nous calculons et optimisons nos produits dans la cabine » a-t-il déclaré, notamment en augmentant l’utilisation de l’analyse du cycle de vie complet des produits. L’approche d’Airbus sur comment concevoir des produits, comment moderniser des produits ou comment les personnaliser, nécessitera « un changement substantiel d’approche de nombreux éléments de la chaîne d’approvisionnement, y compris autour du partage de données pour alimenter cette analyse du cycle de vie », a-t-il déclaré.

Selon ses déclarations, Airbus affirme que pour concevoir, moderniser ou personnaliser ses produits, il est nécessaire d'adopter une approche radicalement différente de plusieurs éléments de la chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne le partage de données afin de nourrir l'analyse du cycle de vie.

Vers la décabornisation

Selon Ingo Wuggetzer, le deuxième aspect clé est la réduction des émissions de carbone, avec environ 10 à 20% de l'analyse environnementale du cycle de vie total d'un avion se concentrant spécifiquement sur la cabine (basé sur une étude menée sur un Airbus A350). Le poids des équipements et des revêtements joue un rôle significatif, représentant environ 10 à 15% du problème, souligne le dirigeant, parlant d’un « gros levier en termes d’opérations ». Airbus estime qu’en utilisant « la conception bionique et le biomimétisme », le poids de tous les éléments structurels et de revêtement pourrait être réduit de jusqu’à 40%.

Il est également important de noter que la décarbonation implique l'introduction de concepts tels que la restauration, notamment en remplaçant les chariots par des boîtes en libre-service précommandées. Selon Airbus, cette transition permettrait de réduire le poids et les déchets d'environ 15% pour les vols courts et de 35% pour les vols longs.

Airbus met l'accent sur la circularité

Le troisième pilier met l'accent sur la circularité, une approche qui privilégie la réflexion, le recyclage, la réparation et la réutilisation. Ingo Wuggetzer cite des exemples tels qu'un panneau de paroi latérale fabriqué à partir de déchets issus à 100% de la production de carbone de l'A350, ainsi que l'extension du recyclage des plastiques polymères de cabine par rapport aux pratiques actuelles. Selon cette approche, un élément de cabine en fin de vie, composé de différents plastiques, pourrait être transformé en un plateau d'entrepôt, qui à son tour, lorsqu'il atteint la fin de sa propre durée de vie, pourrait être transformé en un tuyau de service souterrain, par exemple.