Airbus lance la nouvelle Skywise eXperience pour étendre la plateforme numérique.

"Plus de 10 000 avions sont déjà connectés à la plateforme de données Skywise. Ce grand succès est une forte motivation pour nous de continuer à développer les capacités de la plateforme et d'offrir de plus en plus d'outils à la Skywise-User-Family", déclare Lionel Rouby, Senior Vice President, Customer Services Innovation and Digital Solutions chez Airbus. "Après cinq années de fonctionnement réussi, nous mettons en place plusieurs nouvelles fonctionnalités suite aux échanges continus avec nos clients et à leur utilisation croissante de Skywise dans les opérations quotidiennes", ajoute Rouby.

L'offre apporte des outils et des fonctionnalités supplémentaires qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des actions plus avancées sur leurs données, des applications opérationnelles et des décisions puissantes basées sur les données. Un élément clé sera la capacité de simuler des scénarios "What-If", et de pousser les données de Skywise dans des systèmes externes comme les systèmes d'information de maintenance ou la planification des ressources de l'entreprise (ERP) et bien d'autres en temps réel.

En dehors de ces outils techniques, la solution offre des services supplémentaires comme un certain nombre de projets de collaboration , le décodage avancé des données des capteurs, la formation de l'Académie, et bien plus encore. Une mise à niveau de Skywise Core [X] sera offerte gratuitement pendant une période de deux ans à tout client signant une nouvelle commande ferme d'aéronefs.