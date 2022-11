Airbus est en passe d'étendre le catalogue Airspace Link HBCplus avec SES, créant ainsi sa première offre agnostique de communications par satellite en cabine.

Lancé au salon Aircraft Interiors Expo (AIX) en juin 2022, HBCplus accorde aux compagnies aériennes la flexibilité dont elles ont tant besoin car il découple le fournisseur de bande passante de l'antenne et des systèmes IFE. L'antenne SFE agnostique dé-risque les décisions de grande portée des compagnies aériennes en matière de fournisseur de bande passante et s'accompagne du support d'Airbus, de garanties et d'une intégration transparente de l'avion.

Andre Schneider, VP Cabin and Cargo Programme d'Airbus a déclaré : " Nous sommes impatients d'ajouter SES à notre catalogue de MSP HBCplus et de poursuivre notre parcours consistant à offrir la meilleure technologie aéronautique de sa catégorie associée à des fournisseurs de services de premier plan. De plus, l'utilisation innovante des satellites GEO et MEO par SES pour offrir de manière transparente une solution multi-orbite s'adapte à la nature disruptive de l'écosystème ouvert Airspace Link pour fournir une solution de bout en bout."

De plus, suite à la signature d'un contrat avec Airbus, SES apportera son réseau combiné MEO et GEO à travers l'écosystème Airbus pour la première fois.

"SES ainsi que ses partenaires mondiaux construisent un réseau multi-orbite véritablement différencié, capable de fournir le meilleur service IFC en l'air pour les marchés de l'aviation commerciale court et long-courrier. Nous sommes impatients de conclure notre partenariat avec Airbus et de travailler ensemble pour apporter ces capacités mondiales multi-orbites innovantes à l'écosystème HBCplus d'Airspace Link" . a déclaré JP Hemingway, Chief Strategy and Product Officer (CSPO) chez SES.

L'écosystème ouvert Airspace Link, en pleine croissance, fournit aux compagnies aériennes une plateforme multifonctionnelle à bord des avions pour les services IoT et les Apps. HBCplus est le lien de connectivité hors-bord crucial, soulignant sa nature de nez à queue.