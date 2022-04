Air&Jobs: Comment devenir peintre en aéronautique ?

Description

Le peintre en aéronautique apporte sa contribution à la finalisation des avions. Ce métier demande un savoir-faire et une précision que les machines seules ne peuvent atteindre. Dans le respect des spécifications d'un dossier de production, ce professionnel peint l'ensemble des structures des aéronefs tels que les parties extérieures et intérieures ou les structures des sièges et les panneaux fenêtres.

Les missions

Le peintre aéronautique est chargé de préparer et peindre des pièces ou des structures d’aéronef en suivant rigoureusement un cahier des charges. Pour débuter, il effectue des opérations de préparation en ponçant les pièces, en les décapant, en les nettoyant et en les masquant avant d’appliquer la peinture, le plus souvent au pistolet (classique ou électrostatique). Au cas échéant, il effectue des retouches peintures pour répondre parfaitement aux exigences techniques. Le peintre aéronautique est chargé de marquer certaines pièces aux couleurs de la compagnie aérienne et effectue le marquage technique sur tous les panneaux extérieurs de l’avion.

Études/Formations pour devenir peintre en aéronautique

Pour devenir peintre en aéronautique, il faut obtenir un diplôme ou un certificat tel qu’un CAP/BEP Peinture en carrosserie ou des certificats tels que le CQPM (certificat de qualification paritaire de la métallurgie), Opérateur en traitement de surface sur pièces aéronautiques, CQPM Opérateur galvanoplastie, CQPM Peintre aéronautique.

Salaires

Le salaire est estimé entre 1 250 euros et 1 900 euros brut selon l'expérience et la société.

Évolutions de carrière

Après plusieurs années d’expérience, le peintre aéronautique peut évoluer vers des postes de chefs d’équipe.