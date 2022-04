Air&Jobs : Comment devenir mécanicien aéronautique ?

Description

Les mécaniciens sont chargés de l’entretien des appareils (avions, hélicoptères ou drones) du contrôle technique en passant par les réparations en tout genre. Ils sont chargés d'anticiper toute panne en amont ou en aval d'un vol, le mécanicien aéronautique doit savoir démonter, vérifier, réparer les différentes pièces dont il est en charge ainsi que contrôler leur état et leur conformité. Pour y parvenir, les mécaniciens doivent respecter les consignes de sécurité, la documentation technique du constructeur de l’appareil. Le mécanicien aéronautique travaille dans 3 endroits différents soit en plein air, sur la piste ou bien en hangar. Dans la majorité des cas, ils sont recrutés par les compagnies aériennes ou bien par des sociétés de maintenance aéronautique. Ils peuvent être également recrutés par l’armée dans certains cas.

Les missions

Le rôle du mécanicien est de vérifier l’état des pièces qui composent l’appareil et de les changer en cas de besoin. Il doit donc être en mesure de contrôler et d’évaluer l’état d’usure de chacune des pièces dont il a la charge. Mais, à l’inverse des médecins, peu de mécaniciens sont « généralistes » et la plupart sont spécialisés dans un domaine prédéfini (avionique, capteurs, moteurs, électroniques…). Néanmoins, quel que soit le domaine d’expertise choisi par le mécanicien, le métier exige beaucoup de minutie, de discipline et de rigueur pour assurer la maintenance d’appareils qui transporteront, une fois remis en vol, plusieurs centaines de passagers pour les plus gros porteurs.

Études/ Formations pour devenir mécanicien aéronautique

Les formations pour devenir mécanicien aéronautique sont nombreuses dont la maîtrise obligatoire de l’anglais. Il existe 2 principales formations :

- La formation initiale

- La formation en entreprise

Il faut tout d’abord valider une formation initiale (CAP, Bac Pro, BTS, DUT, Licence Professionnelle). Vous pourrez vous spécialiser dans un domaine une fois la fin du cursus atteinte.

Il est également possible de passer par des formations en entreprise comme Dassault, Safran ou Air France, mais également l’armée de l’air qui propose également leurs propres formations.

Salaires

En tant que débutant, un mécanicien aéronautique touche un salaire mensuel autour de 1500 à 1600 euros bruts. Avec l’expérience et en fonction des spécialisations, il pourra prétendre à une rémunération allant jusqu’à 3000 euros bruts.

Évolutions de carrière

Un mécanicien aéronautique peut évoluer vers des postes de chefs d'équipe, de contrôleur qualité, de formateur ou bien intégrer un bureau technique après plusieurs années d’expérience.