Air&Jobs : Comment devenir hôtesse de l’air ou steward ?

Description

Le métier de personnel Navigant Commercial est un métier riche dans ses activités. Nous avons tendance à oublier de l’une des fonctions clé des personnels navigant commercial à savoir la préparation du vol dans le but est d’assurer la sécurité des passagers. En effet, avant l'arrivée à bord des voyageurs, les hôtesses et stewards doivent s'assurer que tout est aux normes dans l'avion. Contrôle des équipements de sécurité en cabine, gilets de sauvetage, masque à oxygène. Par la suite, il faut accueillir les passagers et prendre connaissance des divers besoins des passagers a fortiori les demandes des enfants ou des personnes handicapés. L’une des fonctions principales de l’hôtesse de l’air ou le steward est d’assurer la sécurité et le confort des passagers durant les différentes phases du vol comme le décollage, la croisière et l’atterrissage. Nous avons listé un ensemble de qualités qui sont recommandé pour exercer le métier :

Avoir un sens de l’écoute,

Être sociable et disponible,

Savoir respecter les règles de courtoisie, de présentation et d’élocution,

Se connaître suffisamment pour se maîtriser et résister aux conditions psychologiques difficiles,

Faire preuve d’initiative,

Parler au moins une langue étrangère (anglais de préférence),

Développer une bonne condition physique.

Les missions

Les hôtesses de l’air et steward exercent, comme chez la plupart des pilotes de ligne, leur métier dans le cadre de leur passion pour l’aéronautique.

Selon la compagnie pour laquelle ils travaillent, ils sont amenés à assurer des vols courts, moyens ou long-courriers et sont soumis à des horaires décalées par rapport aux emplois “conventionnels”. En moyenne, ils travaillent entre 70 et 75 heures par mois soit presque deux fois moins que la moyenne française. Cela s’explique notamment par les nombreux déplacements à assurer et les contraintes qui en découlent comme les changements brusques de climat, horaires décalés, conditions de travail difficiles et le fameux “jet-lag“.

La journée type du PNC commence au sol, lorsqu’il se rend en salle de briefing pour faire connaissance avec l’équipage. Le chef de cabine distribue les rôles aux différents membres de l’équipe suivant les postes : certains assurent la préparation de la cabine avant l’embarquement des passagers tandis que d’autres accueillent les passagers en porte d’embarquement.

En vol, ils assurent trois missions principales auprès des passagers. Durant toutes les phases du vol, ils doivent assurer un service de sécurité en indiquant les issues de secours et équipement en cas d’incident et assurer un service commercial en servant les boissons et plateaux repas. Il est impératif qu’ils se rendre disponible pour répondre à leurs demandes et éventuels soucis et débarrasser la cabine pour qu’elle soit propre en vue de l’atterrissage (phase de descente).

Études/Formations pour devenir hôtesse de l’air ou steward ?

Pour devenir hôtesse de l’air ou steward, il est nécessaire de répondre à 5 minima requis. Un niveau baccalauréat est exigé pour pratiquer ce métier. Il est recommandé d’avoir un BAC+2 afin d’accroitre vos chances de réaliser votre rêve.

Il est primordial de savoir parler anglais (TOEIC 720 validé depuis moins de 24 mois).

Moins intuitif mais il est nécessaire de savoir nager en cas de catastrophe. Certaines compagnies ont des exigences sur le critère de la taille. De plus, il est nécessaire de passer une visite médicale spécifique d’admission afin d’être éligible au métier.

Le CCA (Cabin Crew Attestation) est une attestation obligatoire, nous allons vous détaillez comment obtenir votre CCA. Pour intégrer le personnel navigant commercial et disposer de ce fameux CCA, vous avez deux possibilités, soit rejoindre un organisme de formation (Air Training) ou vous tourner vers une compagnie directement qui propose des formations internes.

Dans les deux cas, vous devrez obtenir votre CCA qui, de façon théorique et pratique, vous apprendra à gérer un incendie, appréhender le milieu aquatique, administrer les premiers secours, gérer la communication et les situations particulières avec les passagers (accouchement, malaise, panique…). Les frais de cette formation seront assurés par la compagnie si vous souhaitez vous former en interne, mais seront compris entre 1 500 et 3 000 € si vous choisissez une école privée reconnue par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile). Une fois votre diplôme obtenu, vous devrez passer des épreuves d’admissions organisées par la compagnie aérienne que vous souhaitez intégrer.

Salaires

En moyenne, les hôtesses de l’air et stewards sont rémunérés 42 000 euros brut par an. Mais les possibilités d’évolutions et la compagnie choisie font varier les chiffres entre 1 800 € net et 3 500 € net par mois.

Évolution de carrière

Après des années d’expérience, il(elle) peut devenir chef de cabine et ainsi cadré la personne naviguant.