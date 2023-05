Air Greeland : un Airbus A330 endommagé lors d'une collision au sol

L'aile du Airbus A330 endommagé

Le 23 mai 2023, une collision s'est produite à l'aéroport de Copenhague au Danemark impliquant deux avions. Pendant le remorquage nocturne de l'Airbus A330-800 d'Air Greenland vers un hangar pour des travaux de maintenance, il est entré en collision avec un avion de SAS. Suite à cet incident, l'une des ailes de l'Airbus A330neo entièrement a été endommagé. Selon les informations locales, une fois que tous les passagers et l'équipage ont été évacués de l'avion, la société d'assistance Aviator a entrepris de remorquer l'Airbus A330neo jusqu'à l'un des hangars de l'aéroport. Cependant, une des ailes du nouvel Airbus A330neo a heurté l'avion de SAS.

Suite à l'incident, Air Greenland a pris la décision de mettre l'avion hors service au moins jusqu'à samedi. Pendant cette période, Air Greenland est en discussion avec Airbus, le fabricant de l'avion, pour trouver la solution la plus rapide permettant de réparer les dommages et de remettre l'avion en état de vol le plus tôt possible.

L'avion endommagé

Pour Air Greenland, l'incident est particulièrement problématique car l'avion impliqué est le fleuron de la compagnie. L'Airbus A330-800, immatriculé OY-GKN, a été livré à la compagnie le 6 décembre 2022. L'avion est équipé de la dernière génération de moteurs Rolls-Royce Trent 7000, capable de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 25 % par rapport à l'Airbus A330ceo de la génération précédente. L'avion a une capacité totale de 305 passagers et dispose de deux classes de cabine. La section premium peut accueillir 42 clients, tandis que la cabine économique standard peut accueillir jusqu'à 263 passagers.