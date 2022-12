Air France revisite son salon à l’aéroport de Munich

Elégant et chaleureux, l’ensemble de l’espace décline les couleurs d’Air France - camaïeu de bleu, gris et touches de rouge – ainsi que l’accent, symbole de marque de la compagnie et l’hippocampe ailé, signe historique venant rappeler la richesse de son histoire. Des claustras en métal laqué champagne viennent structurer les différents espaces. Rigoureusement sélectionné, le mobilier intègre l’iconique fauteuil Egg ou encore des créations de designers français tels que Pierre Paulin, Patrick Jouin ou encore les frères Ronan et Erwan Bouroullec. Chêne, cuir, Air France privilégie également les matières nobles et naturelles.

Dédié aux clients Business et Flying Blue Elite Plus d’Air France, de KLM et des compagnies partenaires Skyteam, ce salon est ouvert tous les jours de 5h15 à 20h30. Il dispose d’une superficie de 227 m2 et de 75 places assises. Les clients voyageant en cabine Economy et Premium Economy peuvent également acheter un accès au salon au tarif de 25 euros ou 6000 Miles sous réserve de disponibilité dans l’espace.

Ce salon dispose d’un vaste espace de restauration valorisant la cuisine française. Une banquette confortable et des assises en cuir évoquent les brasseries parisiennes. L’offre évolue au fur et à mesure de la journée et se décline autour de mets salés ou sucrés, invitant à découvrir les saveurs de saison. Des repas sains et végétariens incluant soupes et salades gourmandes sont aussi disponibles. Une offre de boissons avec ou sans alcool est proposée dont une carte de vins ainsi que des bières locales. Des fontaines à eau sont à disposition pour limiter la consommation de plastique à usage unique.

Un nouvel espace coworking permet à chacun de travailler sur une vaste table intégrant des chargeurs à induction. Air France introduit également une zone dédiée à ses clients La Première et Flying Blue Ultimate. Dotée d’un mobilier spécifique dont un grand canapé et de fauteuils confortables, elle est pensée pour apporter toute la confidentialité et le confort nécessaires pour travailler ou se reposer dans un espace privé.

Le salon dispose d’une entrée dotée de bornes d’éligibilité pour plus de fluidité, d’une offre wifi gratuite et de nombreuses prises électriques et USB à proximité des sièges. Une offre de presse digitale est également disponible depuis l’application Air France Play.

Cet hiver, Air France propose 6 vols par jour reliant Paris-Charles de Gaulle à l’aéroport de Munich. KLM relie par ailleurs son hub d’Amsterdam-Schiphol à la capitale de la Bavière grâce à 5 vols par jour.