Air France étend son réseau au Canada

Air France lance une nouvelle liaison vers Ottawa

A l’été 2023, Air France assurera jusqu’à 50 vols par semaine vers 5 destinations au Canada : Ottawa , Québec , Montréal, Toronto et Vancouver (destinations desservies toute l’année par Air France).

La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Ottawa Macdonald-Cartier sera inaugurée le 27 juin 2023. Cinq vols par semaine seront assurés les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches, opérés en Airbus A330-200 d’une capacité de 224 sièges (36 en cabine Business, 21 en Premium Economy et 167 en Economy).

Air France lance ses vols directs entre Ottawa et Paris-Charles de Gaulle. Les vols AF328 décolleront de Paris à 13h10 et arriveront à Ottawa à 15h05, tandis que les vols AF327 décolleront d'Ottawa à 17h05 et arriveront à Paris-Charles de Gaulle le lendemain à 06h15. Air France sera la seule compagnie aérienne à proposer des vols directs entre Ottawa et l'Europe.

Liaison Paris-Québec renouvelée

Inaugurée à l’été 2022, la liaison saisonnière Paris-Charles de Gaulle – Québec sera reconduite cette année. Trois vols par semaine seront assurés en Boeing 787-9 les mardis, vendredis et dimanches à compter du 2 mai 2023. Air France annonce le renforcement de sa desserte au Canada avec un ajout de vols directs entre Paris-Charles de Gaulle et Québec.

Le vol AF352 décolle de Paris à 20h45 et arrive à Québec à 21h55, tandis que le vol AF353 décolle de Québec à 23h55 pour arriver à Paris le lendemain à 12h20. Cela représente une croissance de plus de 25% de l'offre totale par rapport à 2019. Air France proposera également des vols directs vers d'autres destinations canadiennes, avec jusqu'à trois vols par jour pour Montréal, deux vols par jour pour Toronto, et un vol par jour pour Vancouver.

Des vols de Amsterdam-Schiphol au Canada

KLM, la compagnie faisant partie du Groupe Air France-KLM, annonce son renforcement de la desserte aérienne au Canada cet été. La compagnie reliera Amsterdam-Schiphol aux destinations suivantes au Canada :

- Toronto avec jusqu’à 13 vols par semaine

- Calgary avec 7 vols par semaine

- Vancouver avec jusqu’à 7 vols par semaine

- Montréal avec jusqu’à 5 vols par semaine

- Edmonton avec jusqu’à 4 vols par semaine