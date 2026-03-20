Air&Défense sur BFM Business (en partenariat Air&Cosmos) : Comment Ariane 6 peut rivaliser avec SpaceX ?

Ariane 6 a décollé a réalisé avec succès tous ses vols. Mais Ariane 6 a-t-elle une chance de devenir compétitive ? Le premier vol de la version lourde (64) le 12 février ouvre la voie du retour aux lancements double à destination de l’orbite géostationnaire, ce qui avait rendu Ariane 5 intéressante pour les opérateurs. La version 64 sera aussi capable de livrer de grosses tranches de constellations satellites. Reste à passer le cap de la montée en cadence. PDG d’Arianespace, David Cavaillolès va dans les détails sur le plateau de l’émission Air & Défense sur BFM Business.

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Air&Défense, c'est l'émission de BFM Business consacrée aux enjeux brûlants de l'aéronautique, de la défense et du spatial, en partenariat avec La Tribune et Air&Cosmos. Rendez-vous chaque vendredi à 12h30 sur BFM Business, sur la chaîne Youtube et en podcast, où vous retrouverez toutes les émissions précédentes avec le décryptage de Léo Barnier, rédacteur en chef d’Air&Cosmos.