Air Corsica renouvellement de la flotte avec l’ajout de deux Airbus A320neo

Une flotte remise à neuf

Air Corsica va integrer deux nouveaux Airbus A320neo supplémentaires , qui seront livrés fin 2023 et début 2024. Ils remplaceront ses 2 anciens Airbus A320-200, qui sortiront de la flotte à cette échéance. Air Corsica comptera au total quatre A320neo, elle qui en détient deux depuis décembre 2019. Ces nouveaux appareils s’ajoutent à l’acquisition, officialisée en novembre 2021, de cinq ATR72-600 neufs, équipés du tout dernier moteur PW127XT de Pratt & Whitney Canada.

Les premières livraisons auront lieu en novembre 2022 et s'échelonneront jusqu'en février 2023. Ainsi, début 2024, Air Corsica disposera d’une flotte avec l’intégralité de sa flotte ATR72 renouvelée au profit des ATR72-600 et de leurs turbopropulseurs de dernière génération, quatre A320neo sur les six A320 de la compagnie.

Performance environnementale

Grâce à l’ajout de ses 2 nouveaux A320neo et le renouvellement de ses ATR72 au profit de ATR72-600 et de leurs turbopropulseurs de dernière génération, Air Corsica disposera d’une flotte parmi "les plus performantes en Europe d’un point de vue environnemental"

Les A320neo permettent une baisse de la consommation de carburant (moteurs LEAP fabriqués par le groupe CFM International) d’environ 15%, la diminution de 50 % des émissions d’oxyde d’azote, de 15% des rejets de CO² (gaz carbonique) et la réduction des nuisances sonores allant jusqu’à 20 décibels, réduisant ainsi de moitié l’empreinte sonore au sol par rapport à la génération précédente d’A320.