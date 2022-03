Air caraïbes : Une nouvelle ligne desservira le Mexique

La nouvelle ligne : Paris-Orly- Cancún

Air Caraïbes a décidé d’effectuer deux vols hebdomadaires (les mercredis et les samedis) à partir d’octobre, et pour décembre, la compagnie assurera trois vols hebdomadaires avec un vol supplémentaire les lundis. L’ensemble de ses vols seront opérés par un Airbus A350-900 offrant dix-huit places en Madras (classe affaires), 45 places en Caraïbes (classe économique premium) et 326 places en Soleil (classe économique). La SNCF a donné l’accord de relier les principales gares de la métropole, Nantes, Lyon, Bordeaux, Rennes et Lille à cette nouvelle ligne, qui permettrai à Air Caraïbes d’accroitre sa présence en Amérique Centrale, pôle économique de la compagnie. Le Mexique présente un intérêt croissant pour le marché français.

Air Caraïbes : Elle ne sera pas seule

La compagnie devra concurrencer Air France, qui assure jusqu’à un vol quotidien en haute saison sur Boeing 777-200ER au départ de Paris/Charles de Gaulle. La compagnie Air Caraïbes possède une flotte de trois ATR 72-600 et sa division transatlantique, Air Caraïbes Atlantique, exploite deux Airbus A330-200, quatre Airbus A330-300, deux Airbus A350-900 et quatre Airbus A350-1000. La société dessert plusieurs villes notamment Paris/Orly, Fort de France, Cayenne, la Guyane française, Pointe-à-Pitre, Port-au-Prince, Saint-Martin, Punta Cana et la République dominicaine. Les vols vers La Havane, Santiago de Cuba, et San Salvador n’ont actuellement pas de mise en ligne. Air Caraïbes et la SNCF ont un accord permettant aux deux opérateurs de combiner un seul billet, plusieurs villes seront concernées notamment dix-sept villes françaises ainsi que Bruxelles en Belgique.