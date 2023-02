Air Canada et Emirates signent un accord pour développer leur réseau

Air Canada et Emirates développent leurs service de fret

Air Canada Cargo et Emirates SkyCargo ont signé un protocole d’entente afin d’offrir plus d’avantages à leurs clients du service de fret aérien partout dans le monde. Né du partenariat commercial stratégique des deux sociétés aériennes annoncé l’année dernière, le protocole d’entente a été conclu au siège social d’Emirates, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, par Nabil Sultan, premier vice-président de la division fret d’Emirates, et Matthieu Casey, directeur général – Affaires commerciales – Air Canada Cargo.

En vertu de ce protocole d’entente, Air Canada Cargo et Emirates SkyCargo travailleront en étroite collaboration sur un certain nombre d’initiatives, telles que l’accroissement des options interlignes du service de fret et des ententes de capacité réservée, sous réserve d’éventuelles approbations réglementaires. Ces améliorations visent à offrir aux clients du service de fret des deux transporteurs l’accès à une plus grande capacité sur un réseau mondial mutualisé plus vaste.

Alliance Air Canada Cargo-Emirates SkyCargo

Air Canada Cargo aura accès au réseau de distribution à fréquence élevée d’Emirates SkyCargo en utilisant la capacité en soute des vols de passagers réguliers d’Emirates pour plus de 140 destinations dans le monde, ainsi que la capacité supplémentaire de 11 avions-cargos du parc aérien d’Emirates actuellement en service. Pour sa part, SkyCargo aura accès à plus de 60 villes au Canada et à plus de 150 villes sur cinq continents par l’intermédiaire d’Air Canada Cargo, grâce à la flotte d’avions-cargos 767 de Boeing et à la capacité en soute des vols de passagers réguliers d’Air Canada.

Les deux sociétés aériennes possèdent une expérience spécialisée dans le transport de marchandises particulières sur leur flotte d’avions-cargos et d’avions de passagers, comme du matériel de forage de pétrole et de gaz, des pièces d’auto et des produits pharmaceutiques.

Emirates et Air Canada renforcent leur partenariat

Depuis l’annonce de leur partenariat stratégique en 2022, Emirates et Air Canada ont conclu un accord d’exploitation à code multiple pour les vols de passagers qui couvre 46 destinations en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Par ailleurs, les deux sociétés ont lancé un partenariat pour leurs programmes de fidélité afin de permettre aux membres Aéroplan et Skywards d’accumuler et d’échanger des milles et des points sur tous les vols exploités par Air Canada et Emirates, respectivement.