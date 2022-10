Air Cairo optimise la réintroduction des ATR en Égypte

La compagnie égyptienne Air Cairo et le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux ATR ont annoncé la signature d’un contrat de maintenance globale (GMA). Dans le cadre de ce contrat de cinq ans facturé à l’heure de vol, Air Cairo aura accès à des services de réparation, de révision et d’approvisionnement des unités remplaçables en piste pour sa flotte de six ATR 72-600, en cours de livraison. Cet accord inclut également la mise à disposition sur site d’un stock de pièces détachées ainsi que la disponibilité et la maintenance des pales.

Avec plus de 200 vols hebdomadaires vers 35 destinations internationales et intérieures à son actif, Air Cairo propose des liaisons essentielles aux communautés locales et aux touristes, qui bénéficient d’un accès rapide, moderne et responsable à toutes les merveilles d’Égypte ainsi qu’à tous les bienfaits d’un monde connecté.

À la suite de l’annonce, M. Hussein Sherif, PDG d’Air Cairo a déclaré : « Être rentable dans un environnement low-cost est un défi quotidien. Il ne suffit pas d’avoir le bon appareil, il faut être capable d’en tirer le meilleur parti. Alors que nous réintroduisons l’ATR en Egypte après 15 ans d’absence, nous voulons impérativement offrir à nos passagers l’expérience la plus moderne, confortable et fiable possible. Le type d’avion choisi nous permettra d’offrir modernité et confort à nos passagers, tandis que le GMA d’ATR appuiera nos efforts en matière de fiabilité. »

« Depuis plus de 20 ans, ATR réduit les coûts de maintenance des opérateurs et augmente le temps de vol des appareils grâce à ses services de maintenance et de réparation, explique David Brigante, Directeur Support et Service Client chez ATR. Nous contribuons ainsi à rendre le transport aérien régional plus fiable, accessible et durable. Nous mettrons toute notre expertise au service d’Air Cairo afin que la compagnie puisse utiliser au mieux sa flotte ATR, puisque nous savons tous que même le plus performant des avions n’a de valeur que s’il vole. »