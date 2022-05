AEROSUD : Vers un millésime exceptionnel

La première édition avait réuni plus de 30 exposants, 50 intervenants et 300 représentants étatiques, académiques et industriels. Ils sont partis pour être plus nombreux le 5 juillet prochain preuve en est les noms déjà mis en avant et les intervenants nombreux prévus au programme. Parmi les exposants déjà engagés sur cette deuxième édition :Airbus, Ares Aviation, Apsys, Axess Developpement, Derichebourg Aeronautics Services, Fleuret, IPECA, Genwaves, JJGK Aero, Thales Avionics, Vibratech, Thales Alenia Space, Safran Aircraft Engines, Satys…

Le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'accompagne de celui de partenaires industriels et institutionnels comme la cellule Régionale Aéronautique (DREETS PACA, le GIFAS, l'UIMM Alpes Méditerranée), le pôle d'innovation de défense NovAéro qui réunit la DGA-Essais en vol, l'AIA de Cuers, le CEAM, le GAMSTAT, le CIEH, l'Ecole de l'Air et de l'Espace, CEPA, ALAVIA ainsi que plusieurs acteurs industriels tels que Airbus, Safran et Thales.



Site du salon : https://aerosud.safecluster.com

Date limite d’inscription des exposants ( 31 mai )

Date limite d’inscription des visiteurs (20 juin)

Programme

Soirée du 4 juillet – Soirée de gala

Programme : Keynote « Emploi et attractivité de la filière » avec C. Cador (GIFAS), M. Ricard (IPECA), M. Bornarel (UIMM)

Journée du 5 juillet – Conférences & démonstrations

Programme : tables rondes et démonstrations statiques et aériennes. Un espace d'exposition favorisera le networking .