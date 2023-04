Aéropyrénées vous invite à sa journée portes ouvertes à Perpignan et à une journée immersive à la base de Toussus-le-Noble

Comme chaque année, Aéropyrénées ouvre ses portes pour vous faire découvrir le monde de l’aviation. Cette année, l'école organise deux dates découvertes pour accueillir les candidats aux carrière professionnelles. Futurs pilotes, passionnés et acteurs du transport aérien, réservez les dates du 22 avril 2023 à Perpignan et du samedi 13 mai 2023 à Toussus-le-Noble.

Au programme de la journée portes ouvertes, il sera possible de visiter les installations, de monter à bord de l’un des 35 appareils de l'école, de réaliser un premier tour de piste au simulateur ou de perfectionner votre pilotage. Vous pourrez également échanger avec les élèves et instructeurs passionnés et passionnants. Maxime FONTAINE, pilote et youtubeur reconnu, sera présent lors de cet évènement à Aéropyrénées Perpignan pour échanger avec les participants.

Enfin, suite au succès rencontré lors des précédentes journées immersives de Perpignan et de Toussus-le-Noble, l'école a décidé de reconduire cette démarche et vous invite de nouveau à une journée dédiée à la découverte des formations théoriques et pratiques, dans ses locaux de Toussus-le-Noble, le samedi 13 mai 2023. Ce sera l’occasion unique de plonger au cœur du programme de formation propre à l'école et de découvrir les différentes étapes pour devenir pilote professionnel qualifié.

Venez nombreux à ces journées portes ouvertes et à la journée immersive pour vivre une expérience inoubliable et plonger dans l’univers fascinant de l’aviation !

Pour plus d’informations et pour vous inscrire à ces évènements, rendez-vous sur notre site web de l'école.