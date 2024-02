Aéroport d'Avignon Provence : Appel à manifestation d'interêt

Objet : La société aéroport Avignon Provence (SAAP) gestionnaire de l’aéroport d’Avignon Provence, souhaite accueillir une activité de démantèlement, reconversion, stockage et maintenance d’avions et/ou d’hélicoptères civils et démilitarisés sur l’emprise de l’aéroport.

Les entreprises candidates peuvent recouper l’ensemble de ces activités ou seulement une ou plusieurs d’entre elles.

Caractéristiques :

Les parcelles disponibles pour l’accueil de ces activités sont prédécoupées (modifiable selon projet) et de superficie variable entre 1500 M2 et 18000 M2. Elles sont aménagées et viabilisées.

Nombre de parcelles disponibles : 1 de 18 816m² / 4 de 5000m² / 4 de 3000m² / 1 de 3920m² / 5 de 1500m²

Durée :

La durée envisagée de la convention, constitutive de droits réels est de 40 ans

Redevance domaniale :

Les tarifs en vigueur sont les suivants :

- Terrain avec accès piste : 8,32 €HT/M2/an + 2,08 €HT/M2/an de participation aux charges communes

- Terrain sans accès piste : 7, 80 €HT/M2/an + 2,08 €HT/M2/an de participation aux charges communes

Critères d’évaluation des projets :

-pertinence du projet vis-à-vis des objectifs de l’aéroport

-capacité financière du candidat pour porter le projet

-Expérience industrielle du candidat

-Expertise technique du candidat

-Viabilité économique du projet présenté

-perspectives de développement de l’activité

-Impacts socio-économiques et environnementaux du projet

-Nombre de création d’emploi

-Articulation du projet avec la pépinière d’entreprise

Un comité de sélection procèdera à l’évaluation de chaque projet en fonction des critères listés ci-dessus et une négociation pourra être engagée avec chacun des candidats.

Date limite de remise des projets :

15 août 2024 avec une éventualité de prolongation à l’initiative uniquement SAAP

Retrait du dossier / renseignements / visite de site auprès de : SOCIETE AEROPORT AVIGNON PROVENCE (SAAP)- Aéroport Avignon-Provence – 75 rue Hélène Boucher - 84 140 MONTFAVET- France - Téléphone : (+33) 4 90 81 51 84

Courriel : [email protected]

Consultation de l’annonce détaillée et de ses annexes – https://avignon.aero/ ONGLET : POLE AERONAUTIQUE