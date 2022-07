Aéronautique civil & militaire : Crises ou opportunités ?

Raréfaction des ressources matérielles et humaines, raccourcissement des cycles économiques, changements stratégiques et opérationnels sont le quotidien des acteurs œuvrant dans le domaine de l'aéronautique civil et militaire. Découvrez au travers de trois témoignages captés dans les allées du salon Eurosatory 2022, quelles sont les préoccupations et les réponses des acteurs aux challenges du moment.

Derichebourg Aeronautics, Idéa Group et Airborn sont 3 acteurs du marché de l'aéronautique civil mais également de défense. Plus que jamais, l'efficience et l'efficacité de la supply chain sont les objectifs premiers des constructeurs. Mais l'élément qui est peut être le plus critique en ce moment c'est le recrutement qui lui pose un véritable problème sans solutions immédiates.