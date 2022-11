Aeromart 2022 : Le rendez-vous incontournable de cette fin d'année

Le salon Aéromart 2022 se tiendra à Toulouse les 28, 29 novembre et 1ier décembre 2022. Cet évènement a été créé pour mettre en relation fournisseurs et donneurs d'ordres au travers d'un service de rendez-vous d'affaires préprogrammés. Plus de 1000 exposants vont ainsi montrer leur savoir-faire et participer à des conférences et des rendez-vous d’affaires. Stéphane Castet, président d’Advance Business Event nous présente l’édition 2022.