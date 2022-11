AEI obtient le STC indonésien pour les conversions de Boeing 737-800SF Freighter.

Garantir que nos clients loueurs puissent placer leurs cargos AEI dans n'importe quel pays du monde

La Direction générale de l'aviation civile d'Indonésie vient d'approuver le STC (ST02690LA) d'Aeronautical Engineering Inc. pour la conversion de l'avion-cargo Boeing 737-800SF en configuration 12 palettes. AEI a obtenu les approbations de la FAA, de la CAAC, de l'EASA, de la TCCA, de la CAA britannique, de la CAACI (îles Caïmans), de la DCA (Guernesey), de l'ANAC, de la CAAM et maintenant de l'Indonésie pour son Boeing 737-800SF. "Nous élargissons notre processus d'approbation à l'étranger afin de garantir que nos clients loueurs puissent placer leurs cargos AEI dans n'importe quel pays du monde", a déclaré le président d'Aeronautical Engineering Inc., Roy Sandri.

AEI : seule à avoir l'approbation ETOPS 180 sur la conversion des avions-cargo Boeing 737-800

AEI est actuellement la seule société de conversion à avoir l'approbation ETOPS 180 sur la conversion des avions-cargo 737-800. En outre, AEI peut convertir tous les avions de la ligne 737-800, y compris ceux dotés de cloisons de pression arrière plates et de winglets. L'avion-cargo B737-800SF converti par AEI offre une charge utile au pont principal pouvant atteindre 23 904 kg (52 700 lb) et comprend onze positions de conteneurs pleine hauteur de 88 x 125 pouces, plus une position supplémentaire pour un AEP/AEH. La conversion incorpore également de nouvelles poutres de plancher à l'arrière du caisson central, une grande porte principale de fret de 86 po x 137 po avec un système de porte à évent unique.

Le 737-800SF d'AEI comprend un système de chargement de fret flexible Ancra

La conception avant-gardiste d'AEI permet de charger les conteneurs dans l'avion à 16,5 po complets à l'arrière du montant de la porte avant, ce qui assure aux opérateurs au sol une marge de manœuvre suffisante qui minimise les chocs potentiels avec la porte et l'avion. En outre, le Boeing 737-800SF d'AEI comprend un système flexible de chargement de fret Ancra, une barrière rigide de 9g, cinq sièges surnuméraires en standard, une cuisine et des toilettes complètes.