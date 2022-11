ADSE et Fokker Services Group concluent un partenariat stratégique pluriannuel

ADSE, une société indépendante de conseil et d'ingénierie, et Fokker Services Group, une société indépendante de marché secondaire de l'aviation, ont signé un accord de cinq ans. S'appuyant sur une histoire de collaboration de longue date entre les deux sociétés, cette avancée formalise le partenariat pour les projets actuels et futurs.

Ron van Baaren, directeur général chez ADSE, a déclaré : "C'est formidable de reconfirmer notre relation de longue date avec cet accord. Cela nous permet de poursuivre notre travail de maintien, de modification et d'optimisation de la génération actuelle d'avions et de travailler ensemble à un avenir durable de l'aviation."

Frans van de Pol, directeur général de l'ingénierie chez Fokker Services Group, a ajouté : "Cet accord est un nouveau développement important dans notre partenariat avec ADSE. Nous posons des bases concrètes pour notre avenir commun. Grâce à ce partenariat, nous fournirons ensemble aux clients un ensemble plus large de ressources, de compétences, de produits et de services."

Les ambitions et les compétences des deux entreprises sont fortement alignées. Ensemble, les équipes visent à accroître leur présence dans l'industrie aéronautique néerlandaise, et à renforcer leur expertise partagée et unique. Les domaines d'intérêt communs comprennent le développement de produits et d'activités, l'exécution mutuelle de projets, le partage des capacités d'ingénierie, et plus encore pour des avions tels que l'Airbus A330, le Boeing 737, le Dash 8, et les Fokker 70 et 100.

Fokker Services Group et ADSE ont collaboré pour la première fois en 1996. Depuis lors, les sociétés ont travaillé ensemble sur une série de sujets tels que le développement de leur modification CPDLC et la réalisation de divers projets VIP.