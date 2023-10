A l'assaut des tranchées russes avec FLASH, Français membre des forces spéciales de la Légion ukrainienne

Armes contre Israël : qui alimente l’arsenal du Hamas ?

L’offensive lancée le 7 octobre par le Hamas sur le sud de l’Israël a déstabilisé les réseaux de renseignements et le gouvernement hébraïque. Beaucoup s’interrogent sur les capacités du groupe islamiste palestinien. Par l’aide de pays voisins et flux d’armes conséquents au Moyen-Orient, le Hamas et les organismes terroristes de la bande de Gaza ont pu accroître considérablement leur arsenal au cours des quinze dernières années.