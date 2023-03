A-50 en Biélorussie : l'avion est intact, les opposants Biélorusses renchérissent avec une vidéo du drone sur le radôme !

Un avion finalement intact

Le 26 février, un groupe anti-régime biélorusse avait annoncé avoir détruit un avion de guet aérien et de commandement avancé A-50 Mainstay. Ce dernier se trouvait alors au sol, sur la base aérienne de Machulishchy (Minsk, Biélorussie) quand deux drones se seraient écrasés sur l'avant de l'appareil et sur son radar ( article sur le sujet ). Cependant, le 28 février, les différentes images satellites de la zone permettent de confirmer que l'appareil est bel et bien intact.