Un avion radar russe A-50 aurait été endommagé en Biélorussie

Une attaque

Ce 26 février, plusieurs explosions ont été entendues dans les environs de la base aérienne de Machulishchy (Minsk, Biélorussie). Les premiers rapports affirment qu'un avion de guet aérien aéroporté et de commandement (AEW&C) A-50 Mainstay a été endommagé voire totalement détruit. Cet avion appartient aux Forces aériennes russes et est déployé pour soutenir les appareils russes engagés en Ukraine ou à l'occasion d'exercices avec les Forces aériennes biélorusses. Pour rappel, le Beriev A-50 Mainstay se base sur l'avion de transport Il-76 mais modifiés avec l'ajout de nombreux capteurs et notamment d'un radar E-821 Shmel/izdeliye R (portée efficace de 230 kilomètres, capacité de détecter de gros objets à plus de 350 kilomètres) Seuls neuf de ces appareils seraient en service au sein des Forces aériennes russes. A titre de comparaison, les quatre E-3F Sentry de l'Armée de l'Air et de l'Espace, communément surnommés AWACS, disposent d'un radar dont la portée de détection est de plus de 400 kilomètres.

Par des opposants ?

Plusieurs publications sur les réseaux sociaux ( ici , là , ou encore dans le fil Twitter ci-dessous) laissent à penser que deux drones auraient largué deux munitions légères sur le radôme et la partie avant de l'avion (cockpit et perche de ravitaillement). L'organisation BYPOL, opposée au régime du président biélorusse Loukachenko, affirme que des membres du "Plan Victoire" seraient à l'origine de cette attaque.

A l'heure où ces lignes sont écrites, il n'existe aucune image disponible du Mainstay en question. Il faudra probablement attendre les images satellites de la zone pour confirmer ou non cette attaque.