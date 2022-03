88 F-35 pour le Canada

" À la suite d'une évaluation rigoureuse des propositions, le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'il entamera la phase de finalisation du processus d'approvisionnement des avions chasseurs F-35 avec le soumissionnaire le mieux classé, le gouvernement des États-Unis et Lockheed Martin. "

Le Canada fait partie des pays partenaires du projet qui aboutira au F-35. Le Canada est d'ailleurs l'un des partenaires les plus intéressés par l'appareil, au vu des grands montants investis (plusieurs centaines de millions de dollars dès le début). Cependant, le processus de remplacement des CF-18 allait se prolonger suite à plusieurs évènements.

De nombreux analystes annoncent le F-35 comme le grand gagnant de cette analyse. Toutefois, elle sera mise de côté une fois le gouvernement Trudeau en place en 2015. Celui-ci compte acheter 18 F/A-18E/F Super Hornet comme solution temporaire afin de lancer un réel appel d'offre en lien avec sa volonté de ne pas acheter un avion trop coûteux. Cependant, en 2017, l'accord avec Boeing tombe à l'eau suite au différend commercial opposant Boeing et Bombardier. Le Canada parvient à éviter le gouffre capacitaire en achetant 25 F/A-18 australiens similaires aux appareils canadiens et facilement modifiables aux standards CF-18. Sur les 25 avions, 18 voleront et 7 seront utilisés pour des essais ou comme pièces de rechanges.

En 2017, une nouvelle compétition est lancée et les entreprises pouvant y participer sont approuvées en 2018. En juillet 2019, une demande de proposition est transmise aux entreprises ayant été approuvées et ont jusqu'au 4 octobre de la même année pour soumettre leurs propositions.

Le 1er décembre 2021, Saab et Lockheed Martin sont les seules entreprises en lice (de nombreuses entreprises analysées en 2012 n'ont pas répondu favorablement à la demande du Canada). Le 28 mars 2022, la décision d'acheter 88 F-35 à Lockheed Martin est rendue publique.

Si le contrat est signé rapidement, un premier F-35 pourrait voler sous les couleurs canadiennes à partir de 2025. Dans le cas contraire (mais fort peu probable désormais), le gouvernement peut se tourner vers Saab et son Gripen.