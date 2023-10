36 missiles AMRAAM pour la Lituanie

Vente de missiles AMRAAM à la Lituanie pour 100 millions de dollars.

Le département d'État a approuvé une vente de type FMS au Gouvernement de la Lituanie. Il s'agit de missiles AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air (AMRAAM) et d'équipements associés, pour un coût estimé à 100 millions de dollars. La Lituanie a demandé à acheter trente-six missiles Raytheon AMRAAM AIM-120C-8. Sont également inclus divers équipements, pièces détachées, consommables, accessoires et un soutien pour la réparation et le retour des équipements.

Cette vente concerne très vraisemblablement la version sol air de l'AMRAAM (SL-AMRAAM ou NASAMS) car la Lituanie ne met pas en œuvre d'avion de chasse