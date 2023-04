350.000 appontages pour l'USS Nimitz

Un record

Le 22 avril, un F/A-18F Super Hornet (n°100, VFA 22 Fighting Redcocks) est rentré dans l'histoire de l'US Navy en effectuant le 350.000ème appontage sur le porte-avions USS Nimitz (CVN-68, classe Nimitz). Pour l'occasion, l'avion était piloté par le commander [capitaine de vaisseau] Luke Edwards, commandant la VFA 22 et avec en siège arrière le capitaine Craig Sicola (commandant du Nimitz).

Ce chiffre est un record pour un porte-avions américain. Le précédent record était alors détenu par l'USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69, classe Nimitz) avec 326.600 appontages. Il faut noter que ce record n'est pas sans risque : en 1981, un EA-6B Prowler s'est crashé sur le pont, tuant 14 marins et blessant une douzaine d'autres. Six plus tard, sept marins décédaient dans le crash d'un E-3 Skywarrior.

Dans son annonce, la 7ème Flotte précise que le premier appontage a été effectué en 1975, soit 48 ans avant ce record. Cela veut également dire que sur les 11 porte-avions à propulsion nucléaire actuellement en service au sein de la Marine, le Nimitz est le plus vieux porte-avions actuellement en service dans la Marine américaine. Cette longue période explique notamment ce record car sur ces années de services, entrecoupées de périodes de remise à niveau et d'améliorations, ce porte-avions a été déployé 30 fois sur les mers et océans du globe. Il a alors eu l'occasion de participer à de nombreuses opérations intensives. On peut notamment citer sa participation dans l'échec de la libération du personnel de l'ambassade américaine de Téhéran en 1980 (operation Eagle Claw), deux de ses F-14A Tomcat abattent deux Su-22 Fitter libyens au-dessus du Golfe de Sidra en 1981, l'après-guerre du Golfe, l'invasion de l'Afghanistan (2001) et de l'Irak en 2003, les frappes contre ISIS en Syrie et Irak, etc. Il est également le premier à recevoir le F-35C lorsque le prototype CF-03 apponte le 3 novembre 2014.

Il faut noter qu'Hollywhood a également participé à ce record : le film "Nimitz, retour vers l'enfer" a été filmé sur le porte-avions, avec de nombreuses prises de vue aérienne mais aussi le catapultage - et donc l’appontage par après - d'une partie du groupe aéronaval pour l'une des scènes du film.

Cependant, avec une durée de vie estimée à 50 ans, les jours de ce navire sont comptés ou presque : son retrait du service actif était prévu pour avril 2025 mais l'US Navy propose dans son budget de l'année fiscale 2024 une extension de 13 mois, jusqu'en 2026, soit 51 ans de service actif.