26 août 1944, libération de Paris : quand la descente des Champs-Élysées était à deux doigts de se terminer sous les V1 et V2

Le début de la libération qui se joue à 120 secondes

Dans la nuit du 19 au 20 août 1944, un C-60 Lodestar des Forces aériennes françaises libres (FAFL) effectuait un vol entre Gibraltar et le Royaume-Uni pour atterrir en France. Alors que les consignes de sécurité étaient de voler tous feux éteints afin de ne pas être repéré, l’un des quelques passagers présents dans la cabine alluma alors un cigare : ce n’était ni plus, ni moins que le Général de Gaulle, transporté par son Lodestar "France". L’avion, pourtant en surcharge d’une demi-tonne s'arrache tant bien que mal de Gibraltar.

Arrivé au Sud de l’Angleterre, l’escorte de chasseurs prévue n’était pas au rendez-vous et le niveau des réservoirs était fort bas. Le pilote, le colonel André de Marmier, a alors décidé de se dérouter sur l’Angleterre. C’était sans compter les réticences du général : il doit se poser en France. L’avion parvient à se poser sur l’aérodrome de Maupertus (Manche, France). Alors que l’avion effectuait ses derniers mètres, une lampe s’allumait : le France ne disposait plus que de 120 secondes d’autonomie.

Arrivé à Cherbourg, le général de corps d'armée Pierre Koenig (4 étoiles, général en chef des FFI) lui apprend que Paris s'est soulevé depuis le 19 août. De Gaulle n'a plus qu'une idée en tête : convaincre le général Eisenhower (4 étoiles, général en chef des forces alliées en Europe) de faire rentrer des troupes dans Paris. Avec insistance, ce sera chose faites le 22 août en fin d'après-midi.

Un vol en Piper Cub sur Paris

La 2ème division blindée (2e DB) française du général de division (3 étoiles, 3S) Leclerc fonce sur Paris dès le 23 août au matin. L'idée est simple : effectuer une charge de cavalerie de 200 kilomètres vers la capitale. Le 24 août, les résistants commencent dangereusement à s'affaiblir et le font savoir via les lignes téléphoniques vers les zones libérées. Leclerc décide alors d'envoyer le capitaine Jean Callet, pilote de l’un des Piper Cub de la 2ème Division blindée, et son observateur, au-dessus de Paris. Malgré une DCA intense et après de nombreuses manœuvres aériennes, le Piper Cub laisse tomber un message : "Tenez bon, nous arrivons ! Général Leclerc". Le soir même, et contre toute attente, la 9ème compagnie du Tchad du capitaine Drone entrait dans Paris par la porte d’Orléans. Les Français et Espagnols (la Nueve comprend 146 soldats espagnols sur un effectif de 160 hommes) se dirigent au centre de la résistance parisienne : la Préfecture de Police sur l’île de la Cité. Le lendemain matin, c’est au tour de toute la 2ème DB de rentrer dans Paris et de libérer la capitale.