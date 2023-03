Wizz Air mise sur le carburant d'aviation durable de Neste

Protocole d'accord entre Wizz Air et Neste

Le mercredi 22 février 2023, la compagnie aérienne Wizz Air, a signé un protocole d'accord avec Neste, pour la fourniture en carburant d'aviation durable à partir de 2025. Ce protocole d'accord donne à Wizz Air la possibilité d'acheter 36.000 tonnes de carburant SAF à Neste pour l'approvisionnement du réseau de lignes de la compagnie aérienne en Europe. Cette collaboration permet à Wizz Air de réaliser des progrès conformes à son plan visant à réduire l'intensité en CO2 par passager-kilomètre. En novembre 2022, Wizz Air avait également signé un protocole d'accord avec la firme pétrolière autrichienne OMV, pour un un approvisionnement de carburant SAF.

Wizz Air vise la neutralité carbone d'ici 2050 grâce au SAF

L'annonce consolide la position de Wizz Air à titre de choix du transporteur aérien le plus durable et constitue un élément clé de la stratégie environnementale de la compagnie aérienne visant à réduire l'intensité des émissions de carbone de 25% d'ici à 2030 et à atteindre le niveau net zéro d'ici à 2050. En 2022, Wizz Air a affiché son intensité en carbone annuelle la plus faible, s'élevant à 55,2 grammes par passager/km. Pour cela, la compagnie aérienne remplaçe ses anciens appareils par des Airbus A321neo afin de réduire ses émissions de CO2 dans le cadre de son programme "zéro émission". La part des nouveaux avions de technologie neo au sein de la flotte de Wizz Air devrait dépasser les 50% d'ici à la fin mars 2023. Ces avions sont présentement capables de voler avec jusqu'à 50% de mélange CAD.

Le carburant aviation durable de Neste

Le carburant d'aviation durable de Neste est produit à partir de matières premières 100% renouvelables, telles que les déchets de graisses animales et les huiles de cuisson usagées. Il peut être utilisé en mélange avec du carburéacteur conventionnel et offre les mêmes performances avec une empreinte carbone considérablement inférieure. L'utilisation de ce carburant permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80% au cours du cycle de vie du carburant par rapport à l'utilisation de carburéacteur fossile.